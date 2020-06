LEGGI ANCHE

Sarà Fabrizio Pasqua , di Nocera Inferiore, l'arbitro che dirigerà il ritorno delin campionato contro il Verona domani sera al Bentegodi. Il fischietto campano dirigerà per la seconda volta la squadra di Gennaro: lo scorso 18 gennaio, infatti, c'era lui al San Paolo nella sconfitta degli azzurri per 0-2 contro la Fiorentina. Gattuso , però, stavolta si augura di poter cambiare il trend negativo degli ultimi incontri. Anche connon era andato di certo meglio in questa stagione visto che Pasqua, al San Paolo, c'era anche a dicembre nella vittoria delper 2-1 in casa degli azzurri. Con lui ci saranno gli assistenti Tolfoo e Prenna, IV uomo sarà Prontera, mentre al VAR presente Mariani con Paganessi.