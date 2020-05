LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i nomi accostati alnegli ultimi mesi anche quello di, esterno argentino dell'Ajax che potrebbe fare al caso di Gattuso sulla sinitra. «Lo scorso anno l'Atlético Madrid era interessato, ma abbiamo deciso di rimanere per un altro anno» ha detto Tagliafico, uno che negli ultimi mesi è cresciuto tanto con la squadra olandese.«Ora tutto è possibile e vedremo cosa accadrà. ​L'è un grande club, ma l'Eredivise non è una competizione top» ha continuatoa Radio Continental, aprendo anche al campionato italiano. «Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare nei campionati più importanti, in un club di prima fascia. Laè la miglior lega al mondo, seguita dalla Liga e dalla. A 27 anni mi sento pronto per aggiungere nuove esperienze».