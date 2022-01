Napoli-Tagliafico, il Marsiglia è out: «Ci abbiamo parlato, ma non verrà»

Nell'asta per Nicolas Tagliafico sembra essere venuto a mancare un partecipante. È il Marsiglia: il club di Jorge Sampaoli ammette di avere avuto contatti con il terzino sinistro argentino dell'Ajax nelle passate settimane ma è un affare di mercato che non si farà. «È vero che ho parlato con lui. Nico però mi ha chiesto di dargli più tempo, perché aveva altre opzioni», ha spiegato l'allenatore dei francesi.

E le mire di mercato dell'OM si sono spostate altrove. «Noi alla fine abbiamo preso Kolasinac sulla corsia mancina. Sono felice di averlo con noi perché è un giocatore che somiglia molto a Tagliafico per caratteristiche, l'unica differenza tra loro è che avevo già allenato Nico in passato» ha concluso Sampaoli in conferenza. Il Napoli, dunque, resta l'opzione più forte per il terzino argentino che andrà in scadenza con l'Ajax nel 2023.