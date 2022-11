Napoli sul talentino Henrique, il gioiello del futuro

C'è il nome di Luiz Henrique nel futuro mercato de Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri sono sull'esterno offensivo brasiliano classe 2001 che sta ben figurando in Liga con la maglia del Real Betis.

Un interesse che porta gli azzurri già avanti di qualche mese: l'interesse per Henrique, infatti, nasce dalla voglia di anticipare i tempi per la prossima estate, in caso di partenze che potrebbero svuotare il reparto di Luciano Spalletti.