Napoli, c'è Tameze sulla lista: possibile investimento a fine anno

Adrien Tameze ora è una certezza. Lo sa bene il Verona di Tudor che l'ha visto sbocciare negli ultimi mesi, lo sa bene tutta la Serie A che lo vede e con le big del nostro campionato che ne hanno anche segnato il nome in lista. Tra questi anche il Napoli che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, lo guarda con molto interesse: ci potrebbe essere la fila per lui a fine stagione - il suo cartellino si aggira sui 15 milioni di euro - ma gli azzurri hanno con il Verona già rapporti di mercato (Rrahmani, ma anche Zaccagni sfumato nel finale) e potrebbero approfittarne.

LEGGI ANCHE Insigne e la neve, Mertens a Roma: mini-vacanza azzurra dopo la Lazio

Francese di origini camerunesi, Tameze è diventato un assoluto protagonista con il corso Tudor. E Giuntoli lo guarda con interesse per poter rimpiazzare l'eventuale partenza di uno o più centrocampisti: se dovesse arrivare un'offerta congrua alle richieste azzurre, infatti, il Napoli potrebbe lasciar partire Fabian Ruiz, ma anche Diego Demme, non proprio primo nelle gerarchie di Spalletti. E Tameze porterebbe quantità e qualità, da affiancare ai muscoli di Anguissa per difendere Lobotka e Zielinski.