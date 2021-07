Napoli, sorrisi dopo i tamponi: il gruppo azzurro negativo al covid

Se l'ombra del covid ha già preso di mira alcuni ritiri delle squadre italiane, sorride il Napoli di Luciano Spalletti. Sono tutti negativi, infatti, i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, come informato dal club in queste ore dai canali ufficiali. Anche a Dimaro, la squadra azzurra sarà accompagnata dal gruppo sanitario specializzato Nefrocenter, che affiancherá la squadra in qualità di Partner Ufficiale per il protocollo anti-covid per tutta la stagione sportiva.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra.



