Napoli, sospiro di sollievo: i nuovi tamponi sono negativi

Ottime notizie per il Napoli: dopo la positività di Matteo Politano, il club azzurro tira un sospiro di sollievo. Nessuna positività di altri elementi del gruppo napoletano è stata infatti rilevata nel nuovo ciclo di tamponi effettuato questa mattina. Dopo il pranzo, la squadra partirà per Milano, dove domani pomeriggio è in programma la sfida all'Inter.

LEGGI ANCHE Napoli, Politano "sotto accusa": «Covid a Parigi? Matteo arrabbiato»