Napoli, tamponi negativi per tutti: ora si attende solo Boris Johnson

Tamponi negativi per tutta la squadra. Non una novità - fortunatamente - per il Napoli di Luciano Spalletti ma quello di oggi era un controllo importantissimo in vista della partenza di domani: Koulibaly e compagni, infatti, sono attesi in Inghilterra dalla sfida al Leicester, ma da capire resta sempre se sarà possibile schierare alcuni calciatori. Osimhen, Ospina e lo stesso Koulibaly, infatti, sono in attesa di Boris Johnson e dell'ufficialità di una deroga all'attuale regolamentazione anticovid che renderebbe impossibile la loro partenza e poi presenza in campo.

LEGGI ANCHE Leicester-Napoli, l'ambasciata: «La deroga non è ancora ufficiale»

Come confermato da Sky Sport, il Napoli ha ricevuto in queste ore rassicurazioni dalla Uefa: i tre calciatori in questione, una volta arrivati nel Regno Unito domani pomeriggio, potrebbero solo effettuare un ulteriore tampone di controllo rispetto al resto del gruppo.