Un martedì d'attesa a Castel Volturno con il Napoli di Gennaro Gattuso che torna in campo nella settimana che porterà alla sfida contro il Milan. Sono tutti negativi i tamponi svolti dal club ieri mattina ma nel frattempo Llorente e Bakayoko non si sono allenati con il resto del gruppo a disposizione per un leggero malessere, come informato dal sito ufficiale.

Gattuso, nel frattempo, aspetta che il gruppo si completi nelle prossime ore. Questa mattina i primi ritorni al Centro tecnico: sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly che hanno svolto lavoro personalizzato in attesa di ritrovare il gruppo.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020

