Napoli, colloqui con Tanganga: l'inglese può lasciare il Tottenham

Nato in Inghilterra nel 1999, Japhet Tanganga è uno dei nomi emergenti del calcio inglese delle ultime due stagioni. Il difensore del Tottenham, però, rischia di non trovare spazio nei prossimi mesi: gli Spurs hanno appena ufficializzato l'arrivo di Lenglet dal Barcellona e nelle ultime settimane si è accesa la spia sul futuro di Tanganga, il cui entourage è stato a colloquio con diversi club per portare via da Londra il calciatore.

Tra i colloqui avuti, secondo The Athletic, ci sarebbero anche due squadre italiane: il Milan, che deve rimpiazzare romagnoli il prossimo anno, e anche il Napoli che si sta guardando attorno in queste settimane. Il club di Aurelio De Laurentiis non vuole essere impreparato se Koulibaly dovesse scegliere di non rinnovare e andare via già quest'anno, ecco perché quello di Tanganga è un profilo che può interessare gli azzurri. Sul difensore ci sarebbero anche Southampton ed Everton.