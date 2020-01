Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Rino Gattuso per l’impatto negativo che ha avuto sulla panchina del Napoli: in 4 partite gli “azzurri” hanno collezionato ben 3 sconfitte, condite da alcune papere dei portieri.



Gattuso, raggiunto da Valerio Staffelli a Castel Volturno, dichiara: «La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare». L’inviato di Striscia allora lo incalza con una battuta: «Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo…». Gattuso quindi replica: «Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi». © RIPRODUZIONE RISERVATA