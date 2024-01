Napoli, Tare esclude gli azzurri: «Mai avuto contatti, auguro il meglio a Meluso»

Solo voci, così Igli Tare si esprime sui rumors che negli ultimi mesi lo hanno visto in orbita Napoli con il club di De Laurentiis che sembrava cercare un nuovo direttore sportivo. «Il posto che ho occupato alla Lazio, ora è occupato da un collega a Napoli e mi metto nei suoi panni. Non posso giudicare il suo lavoro» ha spiegato l'ex dirigente dei biancocelesti.

Il futuro, comunque, non sembra in azzurro: «Io non ho mai avuto un contatto diretto con il club azzurro, ho solo sentito tanti rumors, ma nessuno dalla società mi ha contattato per fare un progetto insieme o per capire se si può collaborare insieme. Auguro al direttore del Napoli tutto il bene per questa stagione» ha spiegato Tare a TvPlay.