Napoli-Tavares, l'Arsenal accelera: i Gunners accontentano il Benfica

La richiesta di 15 milioni di euro fatta dal Benfica sta per essere accontentata, ma dall'altra parte non ci sarà il Napoli di Spalletti. Nuno Tavares sta per lasciare il Portogallo, ma la dedtinazione sembra essere ancora una volta l'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, per il terzino classe 2000 in vantaggio c'è ora l'Arsenal.

I Gunners sono disposti a spingersi economicamente lì dove il Napoli fin qui non è arrivato, accontentando anche le richieste del calciatore: l'Arsenal è in contatto con l'entourage di Nuno Tavares e una bozza di accordo per i prossimi 5 anni è stata già buttata giù. Il club di De Laurentiis non aveva raggiunto con la prima offerta le richieste del Benfica.