Napoli-Tavares, Lisbona conferma: servono 15 milioni, pressing inglese

Arrivano conferme anche dal Portogallo per la trattativa che potrebbe portare a Napoli il terzino Nuno Tavares. Il mancino del Benfica, classe 2000, secondo quanto riportato da A Bola è al centro di un discorso ben avviato tra le parti, ma il club portoghese - che ha già messo in conto di cederlo quest'estate - non vuole lasciarlo andare per meno di 15 milioni di euro.

Una cifra un po' lontana da quella che è l'idea di proposta del Napoli, nel classico gioco di domanda e offerta. Al momento, secondo i portoghesi, gli azzurri sono in vantaggio sul calciatore, ma continua il pressing di altre pretendenti: in Premier League, infatti, Southampton, Brighton e Newcastle hanno già chiesto informazioni al Benfica per poter scavalcare gli azzurri nella corsa a Tavares.