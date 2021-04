Napoli, tegola per l'obiettivo Vazquez: infortunio al crociato e stagione finita

Una brutta notizia per il Real Madrid di Lucas Vazquez e per tutte le pretendenti al calciatore spagnolo. Come informato dal club di Madrid, infatti, dopo l'infortunio di ieri nel Clasico contro il Barcellona gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro per l'esterno dei blancos, un infortunio che farà terminare anticipatamente la sua stagione.

Di Vazquez dovranno dunque fare a meno il Real e Zidane, che forse non lo rivedranno in campo con la stessa maglia. Il contratto di Lucas infatti è in scadenza, terminerà il 30 giugno e sul giocatore si potrebbe muovere il mercato di tante squadre europee tra cui anche il Napoli, già da diversi anni interessato al calciatore che sarà senza contratto. In Italia, anche il Milan segue il calciatore spagnolo per il prossimo mercato estivo.