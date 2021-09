Napoli, i tempi di recupero per Meret: «Servono almeno quattro settimane»

«Quella di Meret non è una frattura con interessamento neurologico». A sgombrare il campo da ogni equivoco è Alfredo Bucciero, neurologo della Clinica Pineta Grande, struttura di riferimento del Napoli. «Le fratture dei processi trasversi vengono definite fratture minori, si è capito solo dopo pochi giorni che c'è stata si è allargata ed è diventata una frattura vera e propria» che ha dato i sintomi che i giocatori ha manifestato nel tempo».

«Di solito, le fratture dei processi trasversi per curarsi necessitano di 4 settimane, Meret non dovrà sentire più dolore» ha detto a Radio Punto Nuovo. «Ritorno per Fiorentina-Napoli? Dipende dallo staff medico e da quello che valuteranno nel percorso di recupero. Una frattura ossea rappresenta un trauma, lo scontro con Buksa c'è stato: Meret non ha mai fatto sceneggiata, si è rotto un osso. Intervento chirurgico? Non ho mai operata una frattura dei processi trasversi».