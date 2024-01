Napoli, tentativo per Kone: ma il francese preferisce la Juventus

Si chiama Kouadio Manu Kone l'ultima idea del Napoli per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista francese sarebbe entrato già da un po' tra gli obiettivi azzurri per rinforzare il reparto, tanto che il club di De Laurentiis avrebbe anche già chiesto informazioni al Borussia Mönchengladbach, club con cui Kone è legato fino al prossimo 2026.

Nato a Colombes in Francia nel 2001, ma di origini ivoriane, Kone è uno dei nomi nuovi del calcio europeo, in questa stagione di Bundesliga ha già messo insieme 8 presenze e un gol. Su di lui ci sarebbero anche l'Atletico Madrid e soprattutto la Juventus, che al momento sembrerebbe essere la scelta principale per il calciatore: i bianconeri, però, preferirebbero un affare in estate mentre il Napoli avrebbe la necessità di anticipare subito la trattativa viste le difficoltà in mezzo al campo. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Antonin Barak: il centrocampista della Fiorentina piace da tempo agli azzurri, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo sondaggio con i viola per valutare la fattibilità dell'affare.