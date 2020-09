Secondo e ultimo test amichevole per il Napoli di Gennaro Gattuso in ritiro a Castel di Sangro. Gli azzurri affrontano il Teramo nel match che chiuderà ufficialmente la fase di preparazione in Abruzzo. Tante le assenze dettate dalle nazionali per il Napoli, Ringhio punta ancora forte su Osimhen dal primo minuto, accompagnato da Lozano. In porta Ospina, nel 4-2-3-1 saranno Demme e Gaetano i due mediani.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Gaetano, Politano, Amin, Lozano, Osimhen.

Teramo: Valentini; Diakité, Tentardini, Piacentini, Cristini; Mungo, Arrigoni; Bombagi, Viero, Ilari; Cianci.

SEGUI LA DIRETTA

4' - Prima azione e primo gol: ancora una volta è Victor Osimhen a sbloccare il risultato. Napoli in vantaggio sul Teramo. Assist di Lozano: l'intesa tra i due sembra perfetta

