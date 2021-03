Napoli in terrazza prima del Bologna: la rifinitura azzurra all'aria aperta

Una mattinata particolare per il Napoli di Gennaro Gattuso che non si è allenato questa mattina e ha svolto una singolare sessione di attivazione atletica direttamente all'Hotel Britannique, che ospita il ritiro azzurro. Non una novità: molto spesso le squadre svolgono una minima riattivazione fisica nelle sale degli hotel in cui soggiornano e che vengono messe a disposizione, ma questa mattina gli azzurri si sono allenati direttamente in terrazza, come da uno scatto immortalato alle spalle della struttura e condiviso via social da alcuni tifosi azzurri.

Ultimo aggiornamento: 17:08

