Il Napoli presenta la terza maglia: esordio stasera contro l'Espanyol

Dopo le prime due versioni presentate in occasione della prima amichevole di Castel di Sangro contro l'Adana Demirspor, ecco che il Napoli svela anche quella che sarà la terza versione della divisa da gioco che indosserà la squadra di Luciano Spalletti nella prossima stagione. Tra il blu scuro e il nero, la terza maglia azzurra richiama il pattern già visto con il fucsia e il verde delle maglie che indosseranno i portieri quest'anno. Lo sponsor Lete resta in rosso, in bianco invece resta Msc. La divisa farà il suo esordio questa sera a Castel di Sangro, in occasione dell'ultima amichevole estiva contro l'Espanyol.