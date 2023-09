Napoli, la terza maglia già sold out sul sito ufficiale

Farà il suo debutto ufficiale questa sera in Napoli-Lazio al Maradona, ma la nuova terza divisa della squadra di Rudi Garcia ha colto subito nel segno. Tanti, infatti, i tifosi che da stamattina l'hanno acquistata sul sito ufficiale del Napoli: il risultato è il sold out in poche ore, sia della versione "gara" da 130 euro che di quella "replica" da 49 euro. La divisa è ancora disponibile, invece, sulla piattaforma eBay, sponsor del club per questa stagione.