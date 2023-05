Scudetto, cori e selfie: in centinaia davanti all'albergo del Napoli a Udine

Centinaia di tifosi azzurri stazionano ancora davanti all'albergo Là di Moret di Udine, dove è alloggiata la squadra del Napoli per la seconda notte consecutiva. Adulti, giovani ma anche molti bambini sventolano bandiere e ogni tanto intonano cori per i loro beniamini, nonostante l'ora tarda. I giocatori sono usciti per qualche momento a ringraziarli e a fare qualche selfie insieme. Qualcuno ha acceso fumogeni in una atmosfera pacificamente festosa. Le forze dell'ordine non consentono comunque che la folla si avvicini troppo all'albergo, tenendola a distanza.