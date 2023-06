Sabato 1 giugno. Wembley. La prossima finale della Champions sarà a Londra. La finale che De Laurentiis sogna di giocare con il Napoli e che, visto il sorteggio fortunato, già in questa stagione poteva conquistare. Tant'è. Il Napoli ci riprova e sarà testa di serie. Un'edizione storica, la prossima. Perché l'ultima con la formula attuale, quella con 8 gironi da 4 squadre, tre partite di andata e ritorno, prima che prenda il via la Superchampions, la risposta della Uefa alla Superlega che prenderà il via nella stagione 24/25. Un nuovo format ma anche più incassi.

Un passaggio storico, quello che avverrà tra un anno, alla settantesima edizione della competizione europea più importante di tutte, la numero 32 da quando è nominata Champions League. È l'ultima edizione con i gironi, poi ci sarà un gruppo unico, con più partite (otto rispetto a sei) e più possibilità di incroci ad alto livello. 36 finaliste in un'unica classifica. Queste squadre saranno divise in quattro fasce durante il sorteggio: ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria. E tanti saluti alle partite d'andata e ritorno, saranno 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ma le squadre non torneranno ad affrontarsi, una volta incrociatesi. Almeno non nella prima fase. La classifica: sarà "collettiva". Tutti insieme per conquistare il passaggio al turno successivo, per un massimo di 24 punti nella fase a girone unico in 8 partite.

Il Napoli sarà testa di serie. E anche il Manchester City perché ha vinto la Premier. Gli inglesi andranno all'assalto con la tradizione dell'Arsenal e del Manchester United e dal Newcastle che torna in Champions dopo vent'anni e ora di proprietà di Pif, un fondo sovrano da 430 miliardi di euro che sogna di conquistare la Champions. La Spagna ha il tradizionale arsenale composto da Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e la cenerentola Real Sociedad. La Germani vede la partecipazione di Bayern, Borussia Dortmund, Lipsia e dell'Union Berlino che prenderà parte alla Champions per la prima volta. Poi il solito PSG con il Lens. Così come al momento sono sicure della fase a gironi: Benfica, Porto, Feyenoord, Salisburgo, Celtic, Stella Rossa, Shakhtar. Tranne il Porto e il Celtic, tutti già affrontati dal Napoli in Champions negli ultimi anni.

La prossima Champions League, avrà un budget di 2.176.620 milioni di euro. In termini percentuali, significa che il 57% del denaro totale che la Uefa intende distribuire andrà alla massima competizione continentale per club. Il Napoli ha ottenuto circa 82 milioni di euro da questa edizione (l'Inter in finale ha fatto la parte del leone tra le italiane). C'è l'incognita legata alla Juventus, che al momento ha conquistato il pass per la Conference League: l'Uefa sarebbe pronta a intervenire in maniera autonoma per punire i bianconeri con l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione. L'Uefa, a Nyon, starebbe svolgendo la sua indagine parallela esaminando tutte le carte processuali. Una decisione è attesa entro giugno. L'inchiesta italiana avrebbe evidenziato che le plusvalenze hanno alterato il gioco e il bilancio, così da consentire un accordo favorevole con Nyon sul Fair play. Se dovesse essere esclusa, ad entrare in Europa sarebbe la Fiorentina, sconfitta pochi giorni fa in finale dal West Ham.