Florian Thauvin è uno di quei profili che tanto piacciono al Napoli e a Cristiano Giuntoli, il ds azzurro che già da tempo lo segue senza dare troppo nell'occhio. Il talentuoso francese del Marsiglia si ritroverà a fine stagione da svincolato, condizione che il club marsigliese conosce bene. «Il momento dei rinnovi è sempre una situazione in cui devi trovare un equilibrio tra tutte le parti in questione. È lo stesso anche per gli altri giocatori della squadra che si trovano in questa situazione» ha detto a La Provence Pablo Longoria, dirigente dei francesi.

«Prorogare i contratti in questa situazione incerta legata al covid e a quello che succederà nei prossimi mesi è molto difficile per tutti i club, anche i più importanti. Tutti i giocatori aspettano di capire quale possa essere la realtà del mercato prima di una decisione importante. Siamo pronti a ogni scenario» ha detto Longoria, stimolando la curiosità di tutti i club che seguono Thauvin per capire cosa accadrà in estate.

