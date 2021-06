Napoli, Thorsby nei piani azzurri: la Sampdoria chiede 8 milioni

C'è Morten Thorsby nei piani di mercato azzurri, il centrocampista della Sampdoria è il calciatore che sarebbe stato individuato come sostituto di Bakayoko dal club azzurro. Secondo Sportmediaset, la trattativa con la societa blucerchiata, intavolata già da un paio di settimane, è a buon punto.

Il club di Ferrero chiede 8 milioni di euro per la cessione immediata in questo mercato estivo, mentre De Laurentiis non vorrebbe spingersi oltre i 6.5, sperando di abbassare le richieste sampdoriane con una formula diversa o una contropartita tecnica.