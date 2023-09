Napoli, tifosi delusi: in Rete già impazza #GarciaOut

Ci ha messo poco a diventare un trend sui social, ma l'hashtag "#GarciaOut" è subito balzato agli onori della cronaca. I tifosi del Napoli molto delusi dall'allenatore francese dopo il pari 2-2 in rimonta in casa del Genoa. Per questo molti tifosi azzurri mostrano tutte le lacune di Osimhen e compagni chiedendo a Aurelio De Laurentiis addirittura l'esonero di Garcia, arrivato in azzurro appena tre mesi fa. Più che il risultato, ai tifosi napoletani sembra non essere andato giù l'atteggiamento del francese, così come quel gesto di stizza di Kvaratskhelia probabilmente verso il suo allenatore al momento del cambio a fine gara.