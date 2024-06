La città si stringe attorno al capitano. E lo fa in maniera accorata, affettuosa, quasi paternalistica. Perché la questione va ben oltre il discorso meramente calcistico e tecnico. Giovanni Di Lorenzo non è solo il capitano di una squadra, ma è il capitano della squadra che ha vinto lo storico terzo scudetto. Impossibile volergli male, finanche adesso che sembra così fortemente deciso a chiudere il capitolo Napoli e voltare pagina.

E allora ci pensa Francesco Montervino a dare il consiglio principale a Di Lorenzo. Lo fa da capitano a capitano e lo dice con un tono affettuoso che non sa di rimprovero, anzi. «Esci allo scoperto, parla ai tuoi tifosi per spiegare questo momento». È un consiglio che Montervino si permette di dare a Di Lorenzo per fare chiarezza. E della stessa idea è anche l’attore Geppy Gleijeses. «Deve fare chiarezza affinché i napoletani possano conservare il ricordo che merita. Se non sappiamo che ci sono degli altarini è una cosa non bella e non adatta a un cuor di leone come si è dimostrato fino a oggi», spiega. «Non siamo dei “criaturi”, si possono avere delle idee ma non posso credere che siano sufficienti per sconfessare quell’amore che ha sempre manifestato nei confronti di squadra e città. Ovviamente mi dispiace se ne voglia andare ma l’ultimo anno è stato abbastanza disastroso anche da parte sua. Mi auguro che possa restare, ma con l’atteggiamento giusto. Non si può far restare una persona contro la sua volontà. È un grande giocatore e un grande capitano, ma se ha già la testa altrove, non possiamo costringerlo. Deve essere lui a decidere, senza pressioni e senza influenza da parte dei tifosi».

E così la pensa anche l’attore Germano Bellavia. «Mi dispiace se andrà via e resterà sempre il mio capitano. Gli consigliere di mettere da parte questo brutto passato e andare avanti, ma a patto sia convinto. E poi una cosa: se deve andare via che non vada là». La Juventus non vuole nemmeno nominarla. «Sarei felicissimo se la cosa rientrasse, ma devono essere tutti convinti. Non deve essere una minestra riscaldata, deve esserci convinzione e amore come è stato fino a oggi. Non ci posso credere che voglia andare via così fermamente». Si augura il meglio per l’evoluzione della vicenda anche il cantante Sal Da Vinci. «Mi dispiace molto questa situazione. Quando se ne va un pezzo di una squadra vincente, ma in assoluto quando se ne vanno i pezzi della squadra del cuore, mi dispiace. Mi auguro che questa tempesta si possa trasformare in una gran bella giornata di sole», aggiunge ancora Sal Da Vinci, che poi lancia un monito. «Una cosa è certa: in questo moneto è in Nazionale e si deve concentrare sull’Europeo, poi si vedrà e speriamo che tutto finisca per il meglio».

La posizione più dura è quella di Peppe Bruscolotti, capitano di lungo corso del Napoli. «Sentir dire di un capitano del Napoli che vuole andare alla Juventus non so a cosa mi deve far pensare. Sono cose che francamente non mi verrebbe manco da commentare. È un fatto che si commenta da solo. Non gli voglio nemmeno dare un consiglio. Io ho scelto Napoli a vita e so cosa vuol dire. I tifosi? Già so cosa vuol dire anche per loro