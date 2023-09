Napoli, i tifosi puntano il tweet di De Laurentiis: «Anche nel 2019 per Ancelotti. Poi...»

«Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!» ha scritto sui social Aurelio De Laurentiis domenica, al fischio finale di Bologna-Napoli. Una gara non vinta, giocata bene solo per metà probabilmente e che non ha dato nessuna svolta al momento degli azzurri, lontani dalla testa della classifica e forse prigionieri ancora di quella che è stata la passata stagione.

Ecco perché tanti tifosi del Napoli in queste ore si sono chiesti: ma perché quel tweet? Un messaggio sincero o una speranza? Un modo per far sentire la presenza alla squadra? In tanti, però, via social hanno sottolineato come questo tweet ricordi uno scritto proprio dal patron nel novembre del 2019 per Ancelotti: «Bravo l'allenatore e i nostri calciatori. Tutti a testa bassa a lavorare duro adesso» scriveva Adl dopo un match Champions contro il Liverpool. Pochi giorni più tardi, però, l'addio a Carletto e il nuovo tweet per Gattuso: «Benvenuto Rino» che non fa sognare un grande precedente.