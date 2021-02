Un tifoso speciale in una serata importante. Anche Fabian Ruiz segue il Napoli a distanza, in attesa di poter tornare protagonista in campo. Lo spagnolo non ha ancora superato il contagio da covid delle ultime settimane e sui social posta la foto di Napoli-Atalanta da vedere alla tv, dopo la sua sessione di allenamento quotidiano.

