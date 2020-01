LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava in dirittura d'arrivo l'affare che avrebbe dovuto portare Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, un ritorno a Genova in blucerchiato per il difensore oggi al Napoli che però sembra quantomeno rinviato. Non c'è infatti accordo tra il club azzurro e la Sampdoria per il passaggio diche è stato anche inserito nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di domani pomeriggio all'Olimpico contro laAvances anche per, il difensore pugliese classe 1996 che non ha trovato fin qui troppo spazio. Su di lui gli occhi del Genoa ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non ha voluto saperne di pensare ad una sua cessione e l'ha dichiarato incedibile almeno fino alla prossima estate.