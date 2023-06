Napoli nella Top 20 europea: ma è il quarto club italiano

Una annata magica, con qualche rimorso per l'esito della Champions, ma comunque protagonisti in Europa. Il Napoli chiude il 2022/23 all'interno della Top 20 del calcio continentale: gli azzurri hanno messo insieme 81mila punti, 25mila solo in questa magica stagione che ha visto la squadra di Spalletti arrivare fino ai Quarti di finale contro il Milan.

Osimhen e compagni sono al 19° posto della classifica assoluta di Ranking Uefa appena chiusa dopo la finale di Champions disputata a Istanbul, davanti a squadre del calibro di Porto, Tottenham, Arsenal o Lione, a un passo da top club europei come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Il Napoli è la quarta squadra italiana della Top 20, però: al 8° posto resta la Juventus, 10° posto per la Roma e 11° posto per l'Inter, le ultime due sconfitte in Europa e Champions League solo in finale.

Poche squadre però hanno accumulato più punti europei degli azzurri in questa stagione: Manchester City (vincitore) e Bayern Monaco, Inter e Real Madrid.