Diciamolo subito: chi si azzarda a festeggiare per il pareggio di ieri col Torino o comunque accenna a manifestare uno stato d'animo più incline alla gioia e alla soddisfazione che non alla tristezza e alla depressione o è parente stretto di Insigne o ha puntato tutto il suo patrimonio sull'uno a uno nel recupero. Il bellissimo gol del capitano, infatti, è stato effettivamente una perla, uno struffolo dorato e caldo in un mare di vricciulilli. E tuttavia esso da solo non basta per permettere ai napoletani di passare un Natale sereno.

Quasi come Ebenezer Scrooge di Dickens, infatti, durante la partita col Toro ieri il tifoso del Napoli ha ricevuto la visita di tre fantasmi. Il fantasma del Natale passato e cioè Ancelotti, già riesumato da moltissimi come male minore di fronte a una squadra senza idee, senza gambe, senza risultati. Il fantasma del Natale presente e cioè Fabian. Che ci sta ma non si vede, impegnato com'è a trovare il suo posto in mezzo al campo e più in generale nella vita. Il fantasma del Natale futuro e cioè domani, quando non solo non potrà scendere a fare i brindisi con gli sconosciuti in mezzo alla strada, non solo non potrà andarsene a prendere una pizza fritta dalla Masardona, non solo non potrà girare casa per casa da amici e parenti a scambiarsi abbracci e a raccogliere buste di soldi e panettoni e struffoli da contraccambiare con pastiere e cassate, non solo non potrà stare a tavola con decine e decine di parenti a contendersi l'ultima e più ambita vongola superstite ma dovrà pure pensare che l'anno calcistico si è chiuso con zero vittorie e tre partite di mmerd. Embè, caro 2021, fare meglio del 2020 non dovrebbe essere così difficile. Non ci deludere pure tu!

© RIPRODUZIONE RISERVATA