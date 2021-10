Napoli-Torino, Demme è pronto: «Sto bene, ci sarà bisogno di tutti»

«Una squadra che ha ambizione non deve pensare ad altre gare o altri avversari, solo alla partita». Queste le parole di Cristiano Giuntoli, ds azzurro prima di Napoli-Torino: «Siamo appena all'ottava giornata e c'è una squadra forte contro di noi, bene allenata e con qualità. Ospina e Meret sono due grandi professionisti, si stimano e si vogliono bene, poi sta a Spalletti: sceglierà lui chi schierare di partita in partita. Insigne? Lo vedo bene, sta pensando al campo e l'agente sta parlando con noi per il contratto»

«Dobbiamo iniziare forte, giochiamo in casa con i nostri tifosi e vogliamo vincere» ha detto Diego Demme ai microfoni Dazn. Il centrocampista azzurro è rientrato dopo l'infortunio e ora cerca spazio: «Io sto bene, sono pronto. Ora abbiamo tante partite e abbiamo bisogno di tutti. Il nome Diego? I miei genitori mi hanno dato questo nome e lo so che qui a Napoli è un nome importante».