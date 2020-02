Dimenticare il Barcellona e la notte delle stelle per pensare solo al Torino e al campionato. Martello-Gattuso sa che dalla sfida di stasera al San Paolo contro i granata di Longo avrà risposte importanti sul futuro della propria squadra. «La sfida contro il Torino - ha avvertito - ci può dire quale sarà il nostro futuro, è la partita ad hoc per vedere se siamo guariti o no. È l'avversario che casca a pennello, forte fisicamente, ci saranno tante seconde palle, tanti scontri fisici. Noi dobbiamo disputare una grande partita sull'aspetto caratteriale e tecnico. Il Torino ci può far capire in che condizione siamo a livello fisico e mentale».