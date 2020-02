LEGGI ANCHE

Gennaro Gattuso si gode il suo Napoli, vincente anche contro il Torino e ora ad un passo dall'Europa. «In questo momento stiamo dando continuità al gioco e ai risultati, anche la squadra sta migliorando per come gioca e tiene il campo. La squadra mi è piaciuta molto anche se non siamo partiti bene stasera» ha specificato a Dazn l'allenatore azzurro. «Non mi sta bene il gol preso, abbiamo dominato tutta la partita e poi abbiamo chiuso con sufficienza. Non mi sta bene, dobbiamo sempre stare sul pezzo senza pigrizia».«Complimenti a tutti, però, soprattutto ad una difesa molto compatta, li seguo molto perché se si muovono bene possiamo migliorare anche in avanti» ha continuato Gattuso. «Più siamo corti e più giochiamo la palla coperta, per questo do priorità alla difesa, può darci vantaggi vista la nostra qualità. Ieri avevo paura, abbiamo speso tanto martedì e giocavamo contro un Torino che poteva metterci in difficoltà. A volte diamo la sensazione di non andare con cattiveria in attacco, in questo dobbiamo migliorare. Mancano quasi tre mesi ala fine della stagione, so quanti problemi abbiamo avuto e abbiamo ma dobbiamo far parlare il campo. Dopo si risolverà tutto, ma bisogna essere squadra». Poi su Mertens. «Del rinnovo dovete chiedere a Giuntoli, io spero di averlo sempre in forma perché ci è mancato tanto».«Con tutto il rispetto per ciò che sta accadendo in tutto il mondo e per le persone che sono morte, se si prende la decisione di giocare a porte chiuse poi si devono fare giocare tutte le partite. Ho letto che le gare rinviate si giocheranno il 13 maggio e non è corretto, penso che bisogna farle giocare subito, trovino della date, o si gioca tutti a porte chiuse o si rinvia, altrimenti non è corretto» ha detto Gattoso a Sky. «Giocare ora e tra due mesi ha una valenza diversa anche se sappiamo che la priorità è la salute perché è successo qualcosa di grave in tutto il mondo - dice ancora l'allenatore del Napoli -, ma se devo esprimere la mia opinione ripeto che non è corretto. Farle giocare adesso o fra due mesi non è la stessa cosa. Giocare il 13 maggio ha una valenza totalmente diversa da come sarebbe stato domani». «Il calcio è un'azienda - conclude Gattuso - e bisogna fare le cose con criterio».