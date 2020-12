Un punto che tiene ferma la sua panchina. Così Marco Giampaolo torna dal Maradona con un pari importante, che poteva essere anche di più: «Mi è piaciuta la squadra stasera, ha dimostrato attaccamento giocando con passione. Non siamo rassegnati alla posizione di classifica che abbiamo. Ne abbiamo subite di tutti i colori, si spezzerebbe qualsiasi squadra e invece noi non abbiamo indietreggiato contro un grande Napoli».

«Io non mi rassegno a questa classifica, il Torino è più forte di quanto dicano i punti» ha continuato Giampaolo a Sky Sport. «La squadra ha giocato rispettando anche il suo allenatore. In troppe partite abbiamo perso punti nel finale: non è un alibi, ho parlato chiaramente col gruppo, ma intanto è così. Insigne s'è inventato un eurogol, ma ci può stare vista la qualità del calciatore. L'abbraccio di Izzo mi fa piacere, ma la squadra ha dimostrato stasera di essere attaccata al proprio allenatore. Vuol dire che sono ancora credibile su questa panchina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA