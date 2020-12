Il Napoli, che ormai è solo Insigne, gioca solo cinque minuti, e pareggia. Il problema sono i novanta inguardabili minuti precedenti. Ma, intanto, c'è Insigne a rimediare una sconfitta che sembrava inevitabile. Raccoglie un appoggio di Zielinski in area e lo piazza più in alto della mediocrità del Napoli di Gattuso e della mollezza del Torino di Giampaolo. Un tiro morbido, che accarezza le speranze di Ringhio e le sue promesse disattese. Un colpo che è un sospiro di sollievo, e una possibilità di speranza, una luce tra due bui. Se l'ineludibilità di Insigne è evidente, è altrettanto evidente che il Napoli ha diversi problemi, a prescindere dalle assenze, e si vedono tutte quando entra Llorente, che poteva essere messo in campo anche prima, nel senso di diverse partite fa, a dispetto di un Petagna che è tanta buona volontà e tantissima lentezza. Ma c'è Insigne, solo che se guardassimo a lui, al suo piede, alla sua facilità di mettere il pallone nell'angolo alto alle spalle di Sirigu, ci perderemmo il resto che era come veder asciugare la pittura. Guardando alla partita con la Lazio si pensava di non poter fare peggio, e, invece, è arrivata la partita con il Torino, che è stata peggiore anche della messa in scena di Natale in casa Cupiello di Edoardo De Angelis, però il Napoli al posto di Castellitto aveva Insigne che prima della calata del sipario, una battuta l'ha piazzata, e piazzandola ha salvato la squadra dalla sconfitta e dalla figuraccia. Fino a quando può durare? Fino a quando Gattuso troverà dei Belotti e dei Verdi che sprecano il raddoppio e non chiudono le partite? Fino a quando si può singhiozzare aspettando la giocata di Insigne?

Un anno dopo, la grande bellezza promessa non esiste, la grinta è evaporata, e il veleno sprecato nelle conferenze stampa. Il Napoli è un ibrido, affidato ai singoli, oggi Insigne, ieri pure, l'altro ieri Zielinski o Lozano, ma domani? Quando ci sarà un meccanismo affidabile e continuato? Stando all'oggi c'è il miracolino da cinquanta punti come indicava il Lello Arena di Ricomincio da tre, e passa per il destro di Lorenzo Insigne, ma intorno c'è pochissimo. Il Napoli è molle a centrocampo, fragile in difesa e un terno al lotto in attacco. Oggi è uscito il numero di Insigne, e si festeggia un pareggio. Un gol davvero alla Alex Del Piero, dove finalmente tutto fila liscio, in una frustata che dalle spalle scende al piede mentre corre e diventa traiettoria imprendibile, tuttaunagrazia, leggera inclinazione per andare incontro al pallone, tensione sulla colonna vertebrale e gamba a liberare il tiro, un attimo che mette d'accordo tutti, e rimanda, per ora, la vera grande discussione. La bellezza di Insigne lo rende esule in questa squadra brutta, la sua capacità di determinarne la sorte ne fa uno spirito calcio-demoniaco che andrebbe usato meglio, abile come è a rovesciare le sconfitte, ma intorno c'è poco, quasi niente. In questa stagione abbiamo visto sprazzi di gioco ai quali mancava sempre qualcosa, che non arriva mai. Più passano le partite maggiore diventa l'attesa, partendo sempre da una fase più bassa, è una corsa controcorrente. Ma c'è Insigne, che manda all'aria i sogni del Torino, sfruttandone le carenze psichiche, sfruttando l'unico varco vero per tirare in porta. In pratica Insigne ci dice come e meglio della signora Thatcher che con Gattuso e il suo Napoli esistono solo gli individui, quella cosa che chiamiamo squadra non esiste, come non esisteva la società inglese, almeno secondo l'ex premier inglese. Un liberismo calcistico che fa a meno della squadra, della bellezza e del gioco, tanto ci sono i singoli.

