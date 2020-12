«Mi dispiace per questi due punti persi, dovevamo fare di sicuro di più tutti. Sono triste nonostante il gol». Lorenzo Insigne salva il Napoli all'ultimo tiro contro il Torino. «Sono due punti persi e non un punto guadagnato. Dovremmo dare tutti un po' di più, io in primis. Perché è qualcosa che abbiamo e non possiamo perdere queste occasioni per strada».

«Come ho già spiegato, non abbiamo fatto un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio, sono stati giorni insieme che devono aiutarci a migliorare» ha continuato Insigne a Sky Sport. «Adesso stacchiamo, poi torniamo dopo la sosta con più cattiveria. Juventus-Napoli? Sapevamo di essere dalla parte dei giusti, siamo contenti ma ci sarà tempo per pensarci. Pensiamo prima al Cagliari».

