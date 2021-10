Napoli-Torino, Juric non ci sta: «Abbiamo tirato più noi di loro»

«Abbiamo avuto più occasioni del Napoli, in una partita seria e giusta». Ivan Juric non ci sta: l'allenatore del Torino non si arrende al risultato finale del Maradona: «Il rigore di Insigne era stato una nostra ingenuità, la squadra ha fatto un'ottima gara e ci dispiace. Sul gol di Osimhen un po' di sfortuna per noi c'è stata. Siamo ancora molto carenti in alcune situazioni di gioco, sbagliamo qualche passaggio e qualche posizione ancora, ci sono margini di miglioramento».

«Poi abbiamo fuori calciatori importanti che possono darci qualità, ma la squadra può fare bene» ha continuato Juric a Dazn. «I risultati non corrispondono alle prestazioni, ma adesso abbiamo ritrovato calciatori che saranno importanti per noi come Belotti, che stasera ha fatto bene ma gli servirà tempo per tornare bene. Due punte? Lo abbiamo fatto a firenze e siamo stati brutti. non mi piace come soluzioni, la nostra strada è un'altra».