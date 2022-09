Napoli-Torino, Curva B sold out: a ruba anche biglietti Cremonese

Una settimana di pausa che ormai è già alle spalle, con i tifosi che hanno voglia di tornare a godersi il Napoli. Non ci sarà probabilmente il tutto esaurito sabato contro il Torino ma non mancherà la cornice migliore per la sfida ai granata di Juric: il Maradona ha già la Curva B sold out (ieri gli ultimi biglietti disponibili sono andati venduti) e anche gli altri settori come Curva A e Distinti hanno ancora poche disponibilità.

A ruba sono andati anche i biglietti disponibili per i tifosi azzurri in occasione di Cremonese-Napoli che si giocherà a Cremona il 9 ottobre: la vendita dei tagliandi si è aperta ieri e gli oltre 2.000 biglietti disponibili sono stati polverizzati in meno di un'ora. Lo stadio Zini sarà completamente esaurito visto che anche i biglietti per gli altri settori sono stati subito acquistati dai tifosi di casa.