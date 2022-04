Napoli, pari all'ultimo respiro: 1-1, il gol di Saco evita la beffa col Toro

Non era una partita facile, e lo si sapeva, perché il Torino è avversario vero e anche perché le assenze si sarebbero fatte sentire alla lunga: Idasiak, Hysaj, Marchisano e il capocannoniere Ambrosino, Frustalupi ha dovuto rinunciare a tutti loro per il match contro i granata che stava per lasciare qualche rimorso di troppo e poi ha saputo trasformarsi nel finale.

LEGGI ANCHE Osimhen, il Napoli chiarisce: «Permesso pattuito, amato da tutti»

Entrano bene gli azzurrini in campo: il primo tempo è tutto di marca Napoli, che non è mai troppo pericoloso ma gestisce il possesso e impensierisce i granata a Cercola. Secondo tempo, invece, che cambia volto: sono gli ospiti ad approcciare meglio il match e addirittura a passare in vantaggio al 85' con Gineitis, bravo a battere Boffelli dopo un paio di parate importanti del portierino azzurro che sostituiva Idasiak. La beffa sembrava conclusa, ma in pieno recupero è ancora Saco a trovare il gol per i suoi evitando la sconfitta e regalando un punto pesante per la classifica.