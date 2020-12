Rifinitura in pomeriggio allo stadio Maradona, ultimo allenamento prima della sfida di domani sera contro il Torino. Quattro assenze per Gattuso, tre in attacco, quelle degli infortunati Lozano, Mertens e Osimhen e una in difesa dove mancherà per infortunio muscolare Koulibaly. In attacco torna Insigne dal primo minuto dopo il turno di squalifica scontato contro la Lazio: il capitano prenderà il posto di Lozano. Koulibaly sarà sostituito da Manolas che formerà la coppia centrale difensiva con Maksimovic.

Petagna sarà ancora il centravanti per le indisponibilità di Mertens e Osimhen che torneranno nel 2021: l'ex attaccante di Atalanta e Spal ha segnato tre gol ed è stato decisivo con i suoi gol per le vittorie in rimonta su Benevento e Sampdoria ma anche lui ha giocato male come tutti i compagni nell'ultima sfida contro la Lazio all'Olimpico. A destra in attacco giocherà ancora Politano, anche lui deludente nell'ultima partita persa dagli azzurri per 2-0 contro la formazione di Simone Inzaghi.

I dubbi a centrocampo, in quattro si giocano tre posti: Bakayoko, Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. Il polacco è stato sempre schierato da Gattuso nelle ultime partite da trequartista alle spalle della punta centrale, oppure da mezzala sinistra nel centrocampo a tre. Il tecnico calabrese sta valutando quale sia la migliore soluzione da scegliere contro il Torino e potrebbe ricorrere nuovamente a due centrocampisti di quantità come Bakayoko e Demme, in questo caso uno tra Fabian Ruiz e Zielinski finirebbe fuori dall'undici base. In porta Ospina favorito su Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e uno tra Ghoulam e Mario Rui.

