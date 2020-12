Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano convocati da Gennaro Gattuso: i due azzurri, che rivedremo solo nel 2021, sono stati comunque inseriti dall'allenatore azzurro nella lista dei presenti per la gara di questa sera contro il Torino, ultima sfida dell'anno. Un gesto che darà morale a tutto il gruppo azzurro in ritiro, un ritiro che finirà al triplice fischio di Doveri questa sera. Gattuso ritrova anche Lorenzo Insigne: il capitano ha scontato la squalifica e sarà in campo contro i granata.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.

