Napoli, Koulibaly rientra in gruppo: torna la coppia con Rrahmani

Kalidou Koulibaly è tornato dopo il doppio impegno con il Senegal per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022: il difensore senegalese ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista del match di domenica contro il Torino allo stadio Maradona, Mancano all'appello gli ultimi due nazionali, Lozano e Ospina: il loro ritorno in gruppo per gli allenamenti è previsto per domani, giorno della rifinitura.

Tutti gli altri nazionali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati