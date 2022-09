Napoli-Torino, probabili formazioni: Kvaratskhelia c'è, Politano quasi

Si ricostruisce il Napoli di Luciano Spalletti, che questa mattina a Castel Volturno ha riaccolto nuovi nazionali impegnati lontano dalla città. Dopo Lobotka e Zielinski, tornano in azzurro anche gli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin, oltre a Elmas e Kvaratskhelia che si erano anche incrociati in Georgia-Macedonia giocato in Nations League.

Il punto interrogativo più importante verso Napoli-Torino, in programma sabato, resta Matteo Politano: l'esterno azzurro sta provando a recuperare prima del previsto dal brutto infortunio alla caviglia, questa mattina ha svolto attivazione in gruppo e parte del lavoro personalizzato sotto la pioggia.