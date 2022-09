Napoli-Torino, probabili formazioni: Politano ci prova, Rrahmani c'è

Sotto la pioggia di castel volturno il Napoli di Spalletti vede già il Torino. In attesa che il gruppo si completi domani, questa mattina sono rientrati dalle nazionali altri azzurri come Mario Rui, Minjae, Ostigard, Olivera e anche Rrahmani. Il centrale kosovaro non ha accusato particolari problemi fisici svolgendo la seduta di allenamento insieme con i compagni.

Sembrano allontanarsi le nuvole anche da Matteo Politano. L'esterno azzurro questa mattina ha provato a rientrare in gruppo dopo una prima fase di allenamento personalizzzato, lavorando poi con il resto della squadra. Vede il rientro anche Victor Osimhen, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Il suo ritorno tra i disponibili si concretizzerà la prossima settimana.