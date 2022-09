Napoli-Torino, probabili formazioni: Osimhen e Politano restano ai box

È tornato questa mattina a correre in campo il Napoli di Luciano Spalletti, al Training Center di Castel Volturno dopo i due giorni liberi concessi nel weekend agli azzurri che non erano stati convocati dalla propria nazionale in giro per il mondo.

Gli azzurri affrontano sabato al Maradona il Torino, ma senza Osimhen e Politano: i due azzurri, come informato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo questa mattina a seguito dei rispettivi infortuni.