Napoli-Torino, probabili formazioni: Lozano e Politano verso il recupero

Luciano Spalletti ritrova il sorriso. Contro il Torino avrà a disposizione sia Matteo Politano che Hirving Lozano, entrambi in dubbio nelle ultime ore per il rientro dopo la sosta nazionali.

Come informato dal club, Politano ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Anche Lozano è rientrato dall'impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo. Assente solo Gianluca Gaetano per una sindrome para influenzale.