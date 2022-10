Il Napoli riparte dopo la sosta: «Che voglia di tornare a giocare»

Il Napoli vola sul campo e in rete, come dimostrano i messaggi d'amore per il popolo azzurro dei calciatori di Spalletti. «Altri tre punti nel sacco» ha scritto a fine gara Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che guarda dall'alto in classifica e anche in classifica marcatori, arrivato a quota 5 gol in 8 partite. Con lui in campo anche Giovanni Simeone: «Quanta voglia avevamo di tornare in campo e al Diego Armando Maradona… E quant'è bello farlo con un'altra vittoria! Vamos equipo!!!» ha scritto l'argentino subentrato nella ripresa.

Ce l'ha fatta in extremis, invece, Matteo Politano. Esterno azzurro che ha recuperato per poter essere in campo ieri contro il Torino: «Un’altra partita esaltante, un’altra partita da Napoli. E continuiamo a guardare avanti!» ha scritto ai tifosi al termine del match.