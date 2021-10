Napoli-Torino, centinaia di tifosi scortano gli azzurri allo stadio

Centinaia di tifosi si sono radunati davanti all'hotel in via Carbonara dove il Napoli ha trascorso la vigilia della partita del Torino. Come annunciato dai gruppi ultrà, che hanno per ora deciso di non entrare nello stadio, sarà scortato fino al Maradona. Attesi almeno trentamila spettatori per la partita della squadra di Spalletti che cerca l'ottava vittoria consecutiva e il controsorpasso sul Milan, schizzato in testa dopo la vittoria in rimonta sul Verona.

Gli ultrà avevano distribuito volantini per chiedere «a chi non entra per le ingiuste restrizioni di accompagnare il Napoli sugli scooter allo stadio: facciamo capire alla squadra che tanto bene sta facendo che la passione di Napoli non si è spenta, ribolle come da sua tradizione da sempre».